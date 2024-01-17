Forbes: Кудрин может получить 1,5% акций "Яндекса" вместо 5%

По данным издания, подобное обсуждение может идти из-за непредвиденного течения реструктуризации компании

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов, а также другие потенциальные инвесторы хотят пересмотреть величину опционного пакета советника по корпоративному развитию "Яндекса" Алексея Кудрина и снизить его с 5% до 1,5%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к "Яндексу" и собеседника в инвестиционном сообществе.

5% были верхней границей пакета акций компании, который мог получить Кудрин в рамках перехода в компанию и помощь в разделении ее российских и международных активов, уточнил источник, близкий к "Яндексу". "Теперь верхняя планка - 2-3%", - объяснил он. Собеседник также добавил, что Потанин и Алекперов "настаивают на снижении до 1,5%".

Источник, близкий к "Яндексу", подтвердил Forbes, что подобное обсуждение ведется, возможно, из-за непредвиденного течения реструктуризации компании.

"Когда заключалась договоренность между [cооснователем "Яндекса" Аркадием] Воложем и Кудриным, то имелось в виду, что сделка сложится до конца 2022 года, причем с лицензиями для Воложа помимо других условий. Это и было обязательством и работой Кудрина. Но (сделка - прим. ТАСС) не сложилась", - отметил источник, близкий к "Яндексу".

Кудрин отказался комментировать Forbes достоверность информации о размере его опционного пакета и заработке, полученном в компании. Отказался от комментариев и Волож, передал его представитель. Так же поступили представитель "Яндекса" и холдинга "Интеррос", президентом которого является Потанин. Представитель ПАО "Лукойл", основным акционером которого является Алекперов, не ответил на запрос Forbes.

Контрольный пакет акций "Яндекса"

В декабре 2022 года Кудрин сообщил в своем Telegram-канале, что принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию компании. По его словам, он вместе с менеджментом компании займется разработкой корпоративной структуры нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные. Кудрин является главой попечительского совета САФУ с 2010 года.

В мае 2023 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Потанин и Алекперов направили Yandex N. V. предложение о приобретении контрольного пакета акций "Яндекса", являющегося его дочерней компанией. По данным агентства, они оценивают стоимость "Яндекса" примерно в 560-600 млрд рублей ($7-7,5 млрд).