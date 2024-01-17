В рамках РЭН впервые пройдет выставка инновационных проектов и оборудования ТЭК

Ее откроют 26 сентября

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Выставка отраслевых инновационных проектов и высокотехнологичного оборудования для топливно-энергетического комплекса 26 сентября будет впервые открыта в рамках Российской энергетической недели (РЭН). Об этом сообщили в Росконгрессе по итогам заседания организационного комитета по подготовке и проведению этого международного форума.

"26 сентября на площадке Гостиного двора впервые будет организована выставка отраслевых инновационных проектов и высокотехнологичного оборудования для топливно-энергетического комплекса, которая впоследствии станет регулярной площадкой для демонстрации новейших технологий в энергетической сфере", - сказано в сообщении.

"С каждым годом статус форума становится более высоким, несмотря на неопределенность на международной арене. Российская энергетическая неделя стала событием мирового уровня в энергетической отрасли. В этом году мы делаем акцент на диалог с иностранными партнерами. Особое внимание в программе будет уделено участию глав энергетических компаний зарубежных стран", - отметил глава оргкомитета, вице-премьер России Александр Новак.

Основные мероприятия программы РЭН-2024 пройдут в центральном выставочном зале "Манеж", они запланированы на 26 и 27 сентября, а 28 сентября станет молодежным днем. "Площадка РЭН стала все более востребованной для иностранных гостей, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Мы видим эту тенденцию и на других деловых событиях, и на Российской энергетической неделе она получит должное развитие", - подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

Программа РЭН в этом году будет построена по нескольким ключевым направлениям: нефтегазовая и угольная промышленность, электроэнергетика, цифровые технологии, научно-технологическое развитие энергетической отрасли, климатическая повестка, энергобезопасность и другие направления. Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание.

В рамках председательства России в БРИКС и в преддверии саммита БРИКС, который состоится в Казани в октябре этого года, на площадке РЭН-2024 предполагается провести несколько мероприятий, среди которых встреча министров энергетики стран БРИКС, платформа энергетических исследований стран БРИКС, а также молодежный энергетический саммит БРИКС.

О форуме

В 2024 году Российская энергетическая неделя состоится в седьмой раз. Организаторами являются фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.

В 2023 году в рамках деловой программы форума и молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. Всего в Российской энергетической неделе в 2023 году приняли участие свыше 5 000 делегатов из 84 стран и территорий. В мероприятиях молодежного дня приняли участие более 2 000 человек.