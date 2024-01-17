АСИ и Минстрой разработали рекомендации по благоустройству горсреды

Они позволят избежать ошибок при реализации проектов городского развития, реализуемых в регионах, сообщили в пресс-службе агентства

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Минстрой РФ разработали и презентовали методические рекомендации по благоустройству городской среды, которые позволят избежать ошибок при реализации проектов городского развития, реализуемых в регионах России. Об этом сообщила пресс-служба АСИ.

"Применение методических рекомендаций позволит выровнять качество проектов городского развития, реализуемых в российских регионах. Руководство подготовлено по программе Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Новая миссия городов" совместно с Минстроем России и при поддержке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, ДОМ.РФ и Ассоциации проектировщиков", - говорится в сообщении по итогам прошедшей презентация методических рекомендаций на первом Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина - сила России".

По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, в рекомендациях собраны алгоритмы и чек-листы, которые позволят избежать типовых ошибок и подготовиться к реализации проекта.

Документ описывает принципы комплексного подхода к реализации городских проектов и алгоритмы принятия управленческих решений. Он предназначен для администраций муниципальных образований, органов региональной власти, подрядных организаций. Рекомендации универсальны и применимы к проектам благоустройства любых типов общественных пространств.

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько отметил, что за время реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроены более 100 тыс. территорий. "Комплексный подход к развитию территорий включает как выявление дефицитов территории, мнения жителей, так и организацию правильной эксплуатации объектов благоустройства, а также оценку эффектов, в том числе социально-экономических", - сказал Ересько.

Всероссийский форум "Малая родина - сила России" проходил 15-16 января 2024 года в Москве. Его участниками стали представители муниципального сообщества из 89 регионов страны. Мероприятие проходило впервые по поручению президента РФ Владимира Путина. Организатор - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России.