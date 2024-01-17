Израиль стал первой страной, разрешившей продажу искусственного мяса на основе говядины

В Минздраве страны отметили, что культивированное мясо прошло все необходимые проверки

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Израиля первым в мире одобрило продажу искусственного мяса, выращенного на основе клеток говядины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

"Новый пищевой продукт, включающий в себя клеточную культуру крупного рогатого скота <...>, известный как культивированное мясо, был одобрен впервые в мире", - сообщил Минздрав Израиля.

В ведомстве отметили, что исследование продукта компании Aleph Pharms проводилось в рамках пилотного проекта по тестированию альтернативного белка. Культивированное мясо прошло все необходимые проверки.

В апреле 2023 года израильская компания Stakeholder Foods, специализирующаяся на изготовлении искусственного мяса в лабораторных условиях, впервые в мире создала аналог мяса рыбы с помощью технологии 3D-печати. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита на производство компании назвал Израиль "мировым лидером в исследованиях и бизнесе в области альтернативного белка" и заявил, что в стране появятся новые разрешения на производство подобных продуктов.