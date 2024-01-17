В Молдавии допустили рост цен в случае прекращения Украиной транзита российского газа

Молдавский министр энергетики Виктор Парликов рассказал, что ЕС не планирует полностью отказаться от газа РФ до 2026 года и будет вести переговоры с Киевом, чтобы найти возможность продолжения поставок

КИШИНЕВ, 17 января. /ТАСС/. Возможное прекращение транзита российского газа через Украину приведет к росту цены на электроэнергию в Молдавии, так как она вырабатывается на принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС в Приднестровье, которая обеспечивает около 80% потребностей республики. Об этом заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, комментируя заявление главы украинского "Нафтогаза" Алексея Чернышова, который в октябре прошлого года сообщил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

"У нас с Кучурганом (поселок, где расположена Молдавская ГРЭС) есть договор вплоть до 31 декабря [2024 года]. Мы обеспечены электроэнергией до тех пор, пока туда поступает российский газ", - сказал министр. Он отметил, что, если российского газа не будет, у Молдавии не будет электроэнергии по низким ценам.

Парликов рассказал, что ЕС не планирует полностью отказаться от российского газа до 2026 года и будет вести переговоры с Киевом, чтобы найти возможность продолжения поставок. Он не исключил, что европейские компании будут закупать газ на границе РФ и Украины и доставлять его через украинскую территорию. "Та же формула может быть применена и для Молдавии, мы можем построить контракт с Украиной на базе ее переговоров с ЕС", - пояснил он.

Министр отметил, что властям Приднестровья необходимо постепенно готовиться к росту цен, поскольку в будущем цены на энергоресурсы у них сравняются с рыночными. "Уже сейчас нужно обсуждать, как постепенно приводить цены в Приднестровье в соответствие с рыночной стоимостью. Руководство Тирасполя тоже понимает, что общество и экономику нужно готовить к росту цен", - сказал он, отметив, что "Кишинев готов обеспечить Тирасполь газом и электроэнергией, но возникает вопрос, кто за это будет платить".

С октября прошлого года "Газпром", который прежде был единственным поставщиком газа в республику, сократил суточный объем его подачи на 30%. В компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правый берег Днестра полностью перешел на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии на Молдавскую ГРЭС в Приднестровье. В сентябре прошлого года ГРЭС и "Энергоком" продлили контракт на поставку электроэнергии до конца 2024 года по цене $66 за 1 МВт⋅ч.