Марокко заявило, что страны со средним уровнем дохода несут бремя энергетического перехода

Министр устойчивого развития североафриканского королевства Лейла Бенали также отметила, что необходимо мобилизовать новые средства для решения проблем, связанных с изменением климата

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Страны со средним уровнем дохода, в том числе Марокко, несут бремя энергетического перехода в мире. С таким заявлением выступила министр энергетического перехода и устойчивого развития североафриканского королевства Лейла Бенали, которая принимает участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

"Бремя энергетического перехода в мире несут страны со средним уровнем дохода, в том числе Марокко, и в то же время они должны работать над своими программами устойчивого развития", - цитирует главу ведомства информационное агентство Maghreb Arabe Press.

По словам Бенали, в стратегии Марокко в области устойчивого развития приоритетное значение имеют насущные проблемы, связанные с окружающей средой и климатом. Министр также отметила, что правительство королевства проявляет интерес к инвестициям в области производства "зеленого" водорода и аммиака.

Одновременно с этим Бенали указала на "необходимость мобилизации новых средств для решения проблем, связанных с изменением климата и устойчивым развитием".