В Приамурье планируют возобновить авиасообщение с Таиландом в феврале

Рейсы будет выполнять авиакомпания Azur Air

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 января. /ТАСС/. Аэропорт Благовещенска получил заявку от авиакомпании Azur Air на выполнение чартерных рейсов по маршруту Благовещенск - Паттайя. Запуск планируется в феврале, сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Благовещенск.

"Мы получили заявку от авиакомпании Azur Air на выполнение чартерных рейсов по маршруту Благовещенск - Паттайя аэропорта Утапао. Программа рассчитана на февраль и март. Временные слоты будут определены в ближайшее время", - сказали в пресс-службе. Авиаперевозчик планирует выполнять рейсы на самолете Boeing 757.

Авиасообщение с Таиландом было прервано в период пандемии.