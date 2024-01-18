Парк крупнейшей авиакомпании на Чукотке пополнит новый вертолет

Воздушное судно сможет перевозить 22 человека

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Парк авиакомпании "Чукотавиа", которая выполняет большую часть рейсов по всей территории Чукотского автономного округа, пополнится новым вертолетом. Воздушное судно сможет перевозить 22 человека, сообщил ТАСС советник генерального директора компании Владимир Васильев.

"Вертолет Ми-8 модификации МТВ-1 будет использоваться для пассажирских и грузоперевозок, а также для выполнения санрейсов. В нем с комфортом может быть перевезено до 22 человек, воздушное судно сделано в Казани и приобретено для нужд нашей компании благодаря лизинговой программе", - рассказал Васильев.

Он уточнил, что новый вертолет будет доставлен на Чукотку в ближайшие недели. Обновление парка воздушных судов проходит в рамках программы развития авиатранспортной отрасли РФ. В настоящее время в авиапарке компании 16 судов, новый борт станет 17-м.