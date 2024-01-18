Новый рейс свяжет Якутск и Казань с 28 апреля

Он будет выполняться два раза в неделю - по средам и воскресеньям

ЯКУТСК, 18 января. /ТАСС/. Новый регулярный авиарейс между Якутском и Казанью начнет выполняться с 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Якутска.

"Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") с 28 апреля 2024 года открывает новый рейс Казань - Якутск - Казань. Прямые регулярные рейсы по маршруту Якутск - Казань будут выполняться два раза в неделю", - говорится в сообщении.

Рейс Казань - Якутск будет выполняться по средам и воскресеньям, вылет из Казани запланирован в 23:15, прилет в Якутск - в 11:10. Рейс Якутск - Казань запланирован по понедельникам и четвергам, вылет из Якутска - в 12:20, прилет в Казань - в 12:40. "Пассажирам будут доступны трансферные перелеты с удобной пересадкой в международном аэропорту Казань в Москву, Пулково, Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу", - отмечается в сообщении.