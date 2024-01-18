Бюджетные вложения в программу развития Кавминвод достигли 7 млрд рублей за год

Эта сумма была выделена на инфраструктуру, а также развитие зон для посещения туристов

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 18 января. / ТАСС/. Объем бюджетного финансирования программы развития Кавказских Минеральных Вод за год достиг 7 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на совещании по развитию курортного региона под председательством главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

"За прошлый год благодаря программе развития Кавказских Минеральных Вод мы направили [в развитие курортного региона] в целом порядка 7 млрд рублей, это только по этой программе. Первое направление - инфраструктура, также развитие зон для посещения туристов", - сказал Владимиров.

Он уточнил, что 7 млрд рублей составили бюджетные вложения по программе развития Кавказских Минеральных Вод. Ранее Счетная палата по итогам анализа выполнения подпрограммы "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод" сообщила, что вложения в 2016-2021 годах в программу в общей сложности составили около 9 млрд рублей.

Глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин ранее сообщил журналистам, что вложения инвесторов в курорты Ставрополья в 2023 году достигли 90 млрд рублей. За пять лет этот показатель вырос в три раза. При этом инвестиционный потенциал курортов Кавказских Минеральных Вод в период до 2030 года при снятии инфраструктурных ограничений может составить 1,4 трлн рублей.

Кавказские Минеральные Воды на Ставрополье являются одним из старейших курортных регионов России и включают в себя четыре города-курорта. На этой территории находятся более 130 минеральных источников и озеро Тамбукан с запасом лечебной грязи. В санаториях Кавминвод посетителям предлагают лечебные, оздоровительные и реабилитационные программы.