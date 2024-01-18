ЕС обяжет операторов криптовалют проверять и информировать власти о сделках своих клиентов

Как говорится в заявлении Совета ЕС, это необходимо в рамках мер по ужесточению правил борьбы с отмыванием денег

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения по ужесточению правил борьбы с отмыванием денег, которые, в частности, обяжут операторов криптовалют проверять и информировать власти о сделках своих клиентов. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет и Европарламент пришли к предварительному соглашению по частям пакета по борьбе с отмыванием денег, которая направлена на защиту граждан ЕС и финансовой системы ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма", - отмечается в нем.

Как подчеркивается в документе, "финансовые учреждения, банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино, торговые предприятия играют центральную роль в качестве посредников в системе борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма, поскольку они имеют привилегированное положение для обнаружения подозрительной деятельности". "Предварительное соглашение расширяет список обязанных лиц новыми органами. Новые правила будут охватывать большую часть крипто-сектора, заставляя всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов. Это означает, что им придется проверять факты и информацию о своих клиентах, а также сообщать о подозрительной активности", - говорится в нем.

Согласно соглашению между Советом ЕС и Европарламентом, "CASP должны будут применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму €1 000 и более".