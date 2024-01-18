Индия стала третьим в мире крупнейшим покупателем гражданских самолетов

Правительство страны поставило цель довести пассажиропоток до 300 миллионов и увеличить до 200 число аэропортов к 2030 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 января. /ТАСС/. Индия стала третьим после США и Китая крупнейшим покупателем гражданских самолетов на мировом рынке. Об этом сообщил министр гражданской авиации Джиотирадитья Мадхаврао Шиндия.

"Индийское правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди поставило цель довести пассажиропоток в авиаперевозках до 300 миллионов и увеличить до 200 число аэропортов в стране к 2030 году. Решению этой задачи способствует наш рост закупок гражданских самолетов. По этому показателю Индия вышла на третье место в мире", - цитирует министра газета The Economic Times.

В 2023 году флагманский индийский авиаперевозчик Air India разместил заказ на покупку 540 самолетов у Boeing и Airbus. Из них 470 лайнеров входят в твердый заказ, остальные 70 - в качестве опции.

В том же году, уточнил Шиндия, компания IndiGo разместила заказ на покупку почти 500 самолетов производства Boeing и Airbus. Недавно созданная индийская авиакомпания Akasa заказала у зарубежных авиапроизводителей 240 самолетов.