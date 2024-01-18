Сбербанк прогнозирует снижение выдачи ипотеки на 82% при отсутствии субсидирования

По мнению представителя банка, необходимо сохранить компенсирующий финансовый инструмент, который позволит поддержать рынок

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Рынок ипотечных программ с господдержкой ждет падение более чем на 80% в случае отмены субсидирования, считает исполнительный директор дивизиона "Домклик" ПАО "Сбербанк" Артем Герасимович.

"[При отмене субсидирования] мы на рынке господдержки увидим падение на 82%, я имею в виду первое полугодие 2024 года ко второму полугодию 2023 года. То есть с 495 млрд рублей до среднемесячного объема порядка 87 млрд рублей", - сказал он, выступая на расширенном заседании комиссии РСПП по жилищной политике "Ипотечное кредитование долевого строительства в 2024 году".

По мнению представителя банка, нужно сохранить компенсирующий финансовый инструмент, который позволит поддержать рынок. "Мы считаем, что субсидирование позволит поддержать рынок выдачи, тогда среднемесячный объем в первом полугодии 2024 года может быть на уровне 313 млрд рублей", - уточнил он. По мнению эксперта, это окажет ощутимую поддержку и застройщикам, и клиентам, у которых есть спрос на такие ипотеки.