Лукашенко потребовал обосновать гармонизацию вопросов таможенного законодательства с РФ

Он также заявил, что "всякие вякания и писания" о якобы утрате Минском суверенитета в результате углубления отношений с Москвой не имеют под собой никаких оснований

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров потребовал обосновать предложения правительства по гармонизации ряда вопросов таможенного законодательства республики с российским.

"Правительство информирует, что изменения необходимы в целях гармонизации законодательства Беларуси и России, то есть в рамках выполнения союзной программы. Но в процессе унификации нельзя ущемлять интересы государства", - цитирует президента издание "СБ. Беларусь сегодня".

Лукашенко поинтересовался, действительно ли изменения соответствуют интересам белорусской экономики и как они отразятся на работе Таможенного комитета Белоруссии.

Белорусский президент напомнил, что в свое время Минск и Москва отказались от идеи создания единого таможенного органа. "Мы категорически от этого отказались. И договорились, на Высшем госсовете [Союзного государства] в том числе, что мы создадим единую группу, которая будет вносить рекомендации, видеть, как осуществляется таможенный контроль, и так далее, не лишая государств этих полномочий и функций", - сказал он.

"Это говорит о том, что мы, Россия и Беларусь, - суверенные и независимые государства. И из этого надо исходить, принимая те или иные решения. Как видите, нам удается выстроить такие союзнические отношения, которых на планете никто не знал и не знает. И они должны совершенствоваться. Система общая, похожая - как угодно. Но должны быть два суверенных, независимых государства", - подчеркнул Лукашенко.

Он заявил, что "всякие вякания и писания" о якобы утрате Белоруссией суверенитета в результате углубления отношений с Россией не имеют под собой никаких оснований. "Мы ничего не теряем. Вы видите, что на этой суверенной территории, которая принадлежит нашему народу, принимаем решения только мы. И действуем только в условиях, которые выгодны для нас", - отметил белорусский президент.