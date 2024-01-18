Рост турпотока вдвое спрогнозировали на курортах Кавказских Минеральных Вод к 2035 году

По данным Росстата, ожидаемый приток туристов в 2035 году составит более 6 млн человек

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 18 января. / ТАСС/. Увеличение туристического потока в два раза к 2035 году прогнозируется на курортах Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) к 2035 году. Это требует создания новых мест размещения, чтобы инфраструктура могла справиться с возросшей нагрузкой, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на совещании по развитию курортного региона под председательством главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

"По данным мониторинга Росстата, за период январь - ноябрь 2023 года посещение составило 2,8 млн человек. Это посещение только коллективных мест размещения, исходя из объемов загрузки. <…> Ожидаемый приток туристов, по данным Росстата, в 2035 году составит более 6 млн человек. Данный рост туристического потока оказывает существенную нагрузку на инженерную и транспортную инфраструктуру, постройка которых пришлась на конец 70-х годов", - сказал он.

Ставрополье участвует в программе цифрового мониторинга туристического потока. Данные сотовых операторов позволяют учитывать всех туристов, посетивших регион, вне зависимости от продолжительности их пребывания. По данным этого мониторинга, регион в 2023 году посетили более 9 млн туристов, прогноз к 2035 году - более 16 млн отдыхающих. "В связи с этим потребуется увеличить количество мест размещения до 88 тыс., еще практически плюс 30 тыс. мест", - отметил Владимиров.

Глава Ставрополья сообщил, что бюджетные инвестиции в развитие курортов Кавказских Минеральных Вод за последние десять лет составили 73 млрд рублей. Заключены 154 соглашения с инвесторами, которые предполагают вложение в проекты более 400 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

Кавказские Минеральные Воды являются одним из старейших курортных регионов России и включают в себя четыре города-курорта. На этой территории находятся более 130 минеральных источников и озеро Тамбукан с запасом лечебной грязи. В санаториях Кавминвод посетителям предлагают лечебные, оздоровительные и реабилитационные программы. Санаторно-курортная отрасль края включает 658 санаториев, гостиниц и пансионатов на 55 тыс. мест размещения.