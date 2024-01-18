Пассажиропоток в Калининградском аэропорту вырос почти на 15% за год

Всего в Храброво обслужили 4,3 млн пассажиров, из них почти 4,2 млн - на внутренних рейсах

КАЛИНИНГРАД, 18 января. /ТАСС/. Калининградский аэропорт Храброво в 2023 году увеличил число обслуженных пассажиров на 14,9% к уровню 2022 года, до более чем 4,3 млн, что является для него абсолютным рекордом. Об этом ТАСС сообщила специалист по связям с общественностью авиаузла Наталья Грицун.

"По итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта Храброво впервые в истории достиг 4 300 625 человек, что на 14,9% больше по сравнению с показателями 2022 года. За 2023 год было выполнено 14 018 самолетовылетов, +6,9% к прошлому году", - сказала Грицун.

Услугами Храброво на внутренних рейсах воспользовались 4 199 725 человек, что на 15% больше, чем в 2022 году. Из аэропорта выполнялись регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург, а также в Новосибирск, Уфу, Самару, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Мурманск, Архангельск, Челябинск, Екатеринбург, Ижевск, Череповец, Псков, Петрозаводск, Минеральные Воды. Открыты полеты в Иваново и Оренбург, которые стали новыми направлениями для калининградского аэропорта.

На международных воздушных линиях в 2023 году пассажиропоток Храброво составил 100 900 человек, что на 13,2% больше, чем в 2022 году. Выполнялись регулярные рейсы в Минск (Белоруссия) и чартерные рейсы в Анталью (Турция).

Общее количество обработанных грузов и почты по итогам года составило 12 478,438 тонн, что на 45,5% больше показателя 2022 года. Рост грузооборота связан с увеличением числа чартерных грузовых рейсов в калининградский аэропорт, уточнила Грицун.

Международный аэропорт имени императрицы Елизаветы Петровны имеет статус аэропорта федерального значения. По итогам 2022 года пассажиропоток Храброво составил 3,74 млн человек. Действующий аэровокзальный комплекс Храброво рассчитан на 5 млн пассажиров в год. Генеральный директор аэропорта Александр Корытный сообщал, что площадь аэровокзального комплекса, которая сейчас составляет порядка 40 тыс. кв. м, планируется увеличить примерно на 10 тыс. кв. м. По его словам, проектирование планируется на весь 2024 год, а в 2025 году могут начаться работы по расширению аэровокзального комплекса. Финансирование работ планируется за счет средств собственника - ООО "Новапорт инвест".