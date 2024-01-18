В КНР обнаружили крупное месторождение лития с запасом руды в 1 млн тонн

По данным агентства Xinhua, это крупнейшие в Азии залежи мономинеральных фракций руды лития пегматитового типа

ПЕКИН, 18 января. /ТАСС/. Китайские геологи обнаружили в уезде Яцзян провинции Сычуань на юго-западе КНР крупное литиевое месторождение, запасы руды в котором достигают около 1 млн тонн. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на Министерство природных ресурсов Китая.

Как утверждается, это крупнейшие в Азии залежи мономинеральных фракций руды лития пегматитового типа (образуются на поздних стадиях кристаллизации магмы при воздействии летучих компонентов - прим. ТАСС). Китайские власти, как уточняется, будут содействовать увеличению поставок литиевой руды.

Литий - самый легкий и мягкий металл. Он используется для повышения прочности и пластичности сплавов, в том числе в оборонной и атомной промышленности, а также при производстве стекла и керамики, электромобилей, литий-ионных аккумуляторов и солнечных батарей. Помимо Китая значительные запасы литиевой руды обнаружены в Аргентине, Боливии, Чили, Австралии и США.