Индекс промпроизводства в Челябинской области в 2023 году опередил показатель по России

В январе - ноябре 2023-го показатель составил 109,6% к соответствующему периоду 2022 года

ТАСС, 18 января. Индекс промышленного производства в Челябинской области за январь - ноябрь 2023 года составил 109,6% по отношению к соответствующему периоду 2022 года и опередил общероссийский показатель. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России по итогам рабочей встречи вице-премьера - главы Минпромторга России Дениса Мантурова и губернатора Алексея Текслера.

"За январь - ноябрь 2023 года индекс промышленного производства составил 109,6% к соответствующему периоду предыдущего года (этот показатель опережает общероссийский на 6%). Индекс обрабатывающих отраслей также демонстрирует рост - 111,5% за тот же период, он тоже превышает общероссийские показатели. Вице-премьер отметил, что Челябинская область достигла такого положительного результата благодаря совместной работе региональных властей и промышленных предприятий", - говорится в сообщении.

Одним из эффективных инструментов для расширения, модернизации и создания новых производств является региональный фонд развития промышленности. Сейчас его капитализация составляет более 1 млрд рублей. В 2023 году Челябинская область получила единую региональную субсидию в размере почти 60 млн рублей. "На 2024 год ЕРС распределена в размере почти 50 млн рублей, эти средства регион направит на докапитализацию РФРП, возмещение затрат предприятий на модернизацию и первый взнос по договору лизинга оборудования", - отмечается в сообщении.

Вице-премьер и глава региона также обсудили возможности дополнительного финансирования региональных предприятий, выполняющих гособоронзаказ. Текслер отметил, что по срокам и объемам гособоронзаказ выполняется полностью и с высоким качеством.