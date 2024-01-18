В BASF не исключили роста транспортных логистических затрат из-за кризиса в Красном море

Химический концерн не испытывает серьезных проблем, связанных с поставками сырья, сообщил представитель

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Крупнейший химический концерн BASF не испытывает серьезных проблем, связанных с поставками сырья, из-за ситуации в Красном море, однако не исключает увеличения транспортных логистических затрат и сроков доставки. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель концерна, комментируя, какие последствия будут иметь для BASF нынешние события в Красном море.

"В настоящее время BASF по-прежнему не видит фундаментальных проблем, связанных с поставками сырья или глобальным распределением BASF. Однако решение многих судоходных компаний перенаправить свои суда через мыс Доброй Надежды может привести к увеличению сроков доставки и увеличению транспортных логистических затрат", - отметила представитель концерна. "Мы очень внимательно следим за ситуацией и оцениваем ее на ежедневной основе", - подчеркнула она.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море. На фоне обострения ситуации в Красном море многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР. Однако этот путь занимает на 10-14 дней больше, что увеличивает издержки.

В результате несколько компаний в Европе столкнулись с нехваткой комплектующих, которые не успевают доставлять. В частности, автопроизводитель Tesla приостановит на две недели с 29 января работу большей части цехов на заводе под Берлином.