США добавили 17 нефтетанкеров и сухогрузов в черный список по РФ

В санкционный перечень также включили занимающуюся морскими перевозками компанию Hennesea Holdings Limited из Абу-Даби

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Министерство финансов США добавило 17 сухогрузов и нефтеналивных танкеров под флагом Либерии в черный список по России за приписываемые нарушения, связанные с введенным Западом потолком цен на российскую нефть. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Как отмечается в документе, в санкционный перечень также включена занимающаяся морскими перевозками компания Hennesea Holdings Limited из Абу-Даби. "Сегодняшние действия еще раз демонстрируют, что любой, кто будет нарушать установленный предел цен [на российскую нефть], столкнется с последствиями, - утверждал первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. - Никто не должен сомневаться в решимости нашей коалиции [западных стран] остановить тех, кто помогает Кремлю". По версии американских властей, Hennesea Holdings владеет судами, которые якобы участвовали в "транспортировке нефти российского происхождения по цене выше предельных $60 за баррель". Как полагают в Минфине, суда Hennesea "неоднократно совершали заходы в порты Российской Федерации".

Исключения для судов

Ведомство разрешило проводить некоторые операции с попавшими в российский санкционный список судами до 17 апреля. В опубликованной генлицензии поясняется, что с участием компании, ее танкеров и сухогрузов "разрешаются операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для деятельности попавших в черный список лиц или судов <...> до 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск - прим. ТАСС) 17 апреля 2024 года". Речь идет, в частности, о предоставлении медицинской помощи и обеспечении безопасности членов экипажа нефтетанкеров, швартовке, постановке в док и ремонте этих судов. В список разрешенных операций также включены "мероприятия по смягчению экологических последствий или защите окружающей среды", связанные с этими судами. При этом лицензия не разрешает заключения "любых новых коммерческих контрактов" с участием танкеров, разгрузки с них любого рода грузов, включая нефть, исключение составляет разгрузка в случае аварийной ситуации. Запрещены и "любые операции, связанные с продажей нефти или нефтепродуктов российского происхождения".

Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

О потолке цен на российскую нефть

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие со стороны всех государств ЕС и членов G7.

Как сообщил 13 октября 2022 года заместитель председателя правительства России Александр Новак, Москва не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить стоимость этого сырья за счет использования механизма предельной цены. Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", он указал, что цена должна формироваться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения.