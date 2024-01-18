Российские торговые сети не наблюдают сложностей с импортом из-за ситуации в Красном море

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев отметил, что в рамках прямого импорта некоторых товарных позиций поставки осуществляются грузовым наземным транспортом из Европы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские торговые сети не испытывают сложностей с импортом товаров из-за ситуации в Красном море, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

"Торговые сети - члены АКОРТ в настоящий момент не сталкиваются с перебоями в поставках импортных товаров. Отечественные и иностранные морские перевозчики - партнеры российских сетей в случае необходимости могут использовать альтернативные логистические пути. Все поставки диверсифицированы, в том числе за счет использования портов Дальнего Востока", - сказал Караваев.

Кроме того, продолжил он, в рамках прямого импорта некоторых товарных позиций поставки осуществляются грузовым наземным транспортом из Европы.

"По товарам с длительным сроком хранения торговые сети сформировали достаточные запасы на собственных распределительных центрах. Все эти меры делают ситуацию с удовлетворением потребительского спроса прогнозируемой и стабильной", - указал председатель президиума ассоциации.

Комментарии торговых сетей

В пресс-службе компании "Лента" также сообщили ТАСС, что ретейлер не сталкивается с задержками импорта товаров. "Нашими партнерами выступают российские или китайские морские перевозчики, которые в случае необходимости могут использовать альтернативный путь поставок через мыс Доброй Надежды", - пояснили в компании.

Одновременно "Лента" также диверсифицирует потоки и отправляет часть грузов через дальневосточные порты. В свою очередь в пресс-службе Metro указали, что прямой импорт ретейлера не зависит от ситуации на Красном море.

"Например, кофе Rioba и многие другие товары мы везем из Европы грузовым транспортом. Поэтому все поставки как продовольственных товаров, так и вин прямого импорта - стабильны и в срок", - отметили в пресс-службе компании.

Metro также обладает достаточными запасами на распределительных центрах, чтобы обеспечить покупателей, в том числе рестораны и кафе (они являются основными клиентами Metro), товарами в нужном объеме. "Что касается продукции от других поставщиков, то пока никаких сложностей с поставками не наблюдаем, все происходит в запланированном режиме", - сообщили в ретейлере.