В Румынии открыли центр по техобслуживанию вертолетов Black Hawk

Сотрудники центра прошли подготовку в Академии Сикорского Lockheed Martin в США

БУХАРЕСТ, 18 января. /ТАСС/. Первый в Европе центр по обслуживанию, ремонту и ревизиям вертолетов S-70 Black Hawk, которые входят во флот румынского МВД, был открыт в Бакэу. Об этом сообщило Радио Румынии.

Этот центр создан американской компанией Lockheed Martin и румынской Aerostar, которая уже обслуживает самолеты F-16 румынских ВВС. Здесь же может осуществляться обслуживание пусковых установок систем залпового огня HIMARS.

Румынские сотрудники центра прошли подготовку в Академии Сикорского Lockheed Martin (Sikorsky Training Academy) в США.

"Замечательные менеджерские способности и квалифицированная рабочая сила превращают Aerostar в историю успеха в Румынии, - заявил, выступая на церемонии открытия центра, министр экономики Раду Опря. - Вместе с Lockheed Martin, Aerostar и другими румынскими компаниями в этой отрасли мы хотим получить в Румынии как можно больше новых технологий, благодаря новому закону об индустриальном сотрудничестве".

Основанное в 1953 году предприятие Aerostar - крупнейшая аэрокосмическая и оборонная компания Румынии.