Индийская авиакомпания Akasa Air объявила о закупке 150 самолетов Boeing 737 MAX

В Akasa Air отметили что компания стала первой в истории индийской гражданской авиации, которой удалось оформить портфель заказов более чем из 200 самолетов за первые полтора года работы

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 января. /ТАСС/. Авиакомпания из Индии Akasa Air объявила о закупке 150 авиалайнеров Boeing 737 MAX. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Akasa Air <…> объявила о заказе 150 самолетов Boeing 737 MAX на выставке WINGS India 2024, - говорится в пресс-релизе. - Последний заказ, включающий модели 737 MAX 10 и 737 MAX 8, обеспечит авиакомпании устойчивые поставки самолетов до 2032 года, гарантируя реализацию планов по расширению как внутренних, так и международных рейсов".

В Akasa Air отмечают, что компания стала первой в истории индийской гражданской авиации, которой удалось оформить портфель заказов более чем из 200 самолетов за первые полтора года работы. В настоящее время авиапарк компании насчитывает 22 самолета, также Boeing 737 MAX в различных модификациях. "С этой крупной и исторической покупкой Akasa Air встала на путь включения к концу десятилетия в клуб 30 лидирующих авиакомпаний в мире", - заявил основатель и глава компании Винай Дубе.

Akasa Air стала третьей индийской авиакомпаний, разместившей заказ на поставки более сотни современных лайнеров. В 2023 году почти одновременно лидирующие в стране авиаперевозчики Air India и IndiGo объявили о заказе 470 и 500 самолетов соответственно. Air India планирует закупать как продукцию Boeing, так и Airbus, тогда как IndiGo выбрала европейскую компанию. Обе сделки характеризовались как исторические для мировой авиаотрасли и оцениваются в несколько десятков миллиардов долларов. Стоимость заказа Akasa Air не уточняется.

Akasa Air была основана в декабре 2021 года и всего полтора года назад, в августе 2022 года, совершила свой первый рейс. Она была создана группой менеджеров индийских авиакомпаний при участии инвестора Ракеша Джхунджхунвалы. Лоукостер позиционирует себя как "самого быстрорастущего" перевозчика в Индии, авиаотрасль которой переживает значительный рост как по объемам перевозок, так и по инвестициям в авиапарк и инфраструктуру.