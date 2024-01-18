В ЛНР градообразующий завод "ЛИТМАШ" проведет модернизацию в рамках СЭЗ

Глава региона Леонид Пасечник уточнил, что проблемным для предприятия пока остается вопрос кадрового обеспечения и повышения квалификации сотрудников

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Завод по производству чугунных валков "ЛИТМАШ", который является градообразующим предприятием в Лутугино Луганской Народной Республики (ЛНР), проведет модернизацию производства как участник свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

"Еще раз убедился, что предприятия, ставшие участниками свободной экономической зоны, имеют реальные перспективы для развития. Сегодня побывал на одном из них - заводе "ЛИТМАШ", который является градообразующим для Лутугино. <...> Отличной возможностью для восстановления производственных мощностей стало вступление предприятия в СЭЗ и приход инвестора. На предприятии будут проведены ремонтно-восстановительные работы в цехах, частично заменено оборудование, закуплены новые станки", - написал Пасечник.

Он уточнил, что проблемным для предприятия пока остается вопрос кадрового обеспечения и повышения квалификации сотрудников.

"Планы у лутугинцев масштабные - на предприятии намерены производить прокатные валки из высоколегированного чугуна, которые не отличаются по качеству от зарубежных. Это обеспечит высокий спрос на продукцию", - добавил глава региона.

СЭЗ на территории Донбасса и Новороссии создана 24 июня 2023 года, она будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры.

По информации правительства РФ, участниками СЭЗ в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области стали уже более 60 компаний, они обеспечат работой 41 тыс. человек.