Госдолг в Коми снизился на 7% за 2023 год

Его сумма составила 30,4 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 18 января. /ТАСС/. Государственный долг Республики Коми удалось снизить за 2023 год на 7%, до 30,4 млрд рублей. Частично изменена и его структура в пользу дешевых бюджетных кредитов, сообщила пресс-служба Минфина республики.

"По итогам 2023 года государственный долг составил 30,4 млрд рублей. За год его объем сократился на 2,2 млрд рублей, а также изменилась его структура в пользу бюджетных кредитов. В 2023 году Минфин Коми уменьшил дорогой в обслуживании коммерческий долг на 5 млрд рублей, а также привлек бюджетные кредиты под 3% годовых, которые, с учетом уровня ключевой ставки, можно назвать дешевыми", - говорится в сообщении.

Бюджетные кредиты является целевыми. Это инфраструктурные бюджетные кредиты суммарно на 3,4 млрд рублей, которые направлены на реализацию инфраструктурных проектов. Так, в Сыктывкаре за счет бюджетных кредитов планируется строительство школы на 825 мест в будущем новом микрорайоне, дороги к жилому кварталу и присоединение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения.

В ходе инвестпроекта по созданию фанерного завода за счет инфраструктурного кредита капитально отремонтированы автодороги в местечке Човью, также будет проведена реконструкция путепровода через железнодорожные пути. В рамках инвестпроекта по строительству животноводческой фермы в микрорайоне Верхний Чов под Сыктывкаром на средства бюджетного кредита построят автодорогу к ферме и инженерные сети. В ходе инвестпроекта по возведению туристско-рекреационного комплекса в поселке Выльтыдор под Сыктывкаром за счет бюджетного кредита в том числе планируется реконструкция автодороги.

Помимо этого, регион получил в 2023 году специальный казначейский кредит в сумме 2,1 млрд рублей. На средства обновят пассажирский автотранспорт и модернизируют работающие на угле и мазуте котельные, переведут их на биотопливо, сообщил Минфин региона.

Об основных параметрах

По данным министерства, бюджет республики за 2023 год исполнен по доходам в объеме 115,1 млрд рублей, расходы - 118,6 млрд рублей, дефицит - 3,5 млрд рублей вместо запланированного изначально 12,2 млрд рублей. Образовавшийся дефицит в итоге удалось покрыть остатками средств бюджета на начало этого года.

Как отметил ранее во время встречи с журналистами глава Коми Владимир Уйба, формирование бюджета с дефицитом позволяет строить социальные и инфраструктурные объекты, развивать республику. При этом бюджетная политика региона направлена на снижение государственного долга, в сравнении с показателем 2021 года госдолг снижен на 5,5 млрд рублей.

Бюджет на 2024 год утвержден с объемом доходов в 100,6 млрд рублей, что на 5,3 млрд рублей больше первоначально принятого бюджета на 2023 год. Расходы на 2024 год сверстаны в объеме 116,9 млрд рублей, что на 9,4 млрд больше аналогичного значения 2023 года. Бюджет принят почти с предельным уровнем дефицита в 16,3 млрд рублей, или 14% от собственных доходов региона. Его планируется покрывать за счет дополнительных доходов или кредитных средств.