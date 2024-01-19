В России число вакансий в промышленности в 2023 году выросло почти на треть

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Число вакансий в промышленной сфере в 2023 году увеличилось на 28% по сравнению с 2022 годом, количество резюме - на 18%. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Ежемесячно на протяжении 2023 года российские работодатели из промышленной сферы размещали на hh.ru более 180 тыс. вакансий. Это почти на треть превышает показатели 2022 года. При этом наибольшая потребность в работниках, судя по приросту вакансий за месяц, наблюдалась в феврале, апреле и июне 2023 года. При этом относительно 2022 года 2023-й закончился достаточно позитивно как с точки зрения вакансий (+28%), так и резюме (+18%)", - говорится в итогах исследования.

Кроме того, в топ специализаций с самым большим количеством вакансий в сфере производства в целом по РФ по итогам года вошли инженеры-конструкторы, слесари, машинисты, электромонтажники, сварщики, токари, технологи, операторы производственной линии и инженеры по охране труда и промышленной безопасности.

Согласно результатам исследования, соискатели, которые ищут работу в промышленности, за год успели разместить или обновить на hh.ru более 1,6 млн резюме. Они отдают предпочтение таким профессиям как инженер-конструктор, сервисный инженер, также людей интересует работа в качестве слесаря, технолога, машиниста. Таким образом, по итогам года интересы соискателей и работодателей почти совпали.

В целом в производственной отрасли в 2023 году среднемесячное количество обновленных резюме достигало более 500 тыс. Это на 6% больше показателей 2022 года.

Зарплата и конкуренция

Аналитики hh.ru выяснили, что работодатели, нанимающие производственников (и особенно остродефицитных специалистов) стараются повышать зарплату как в вакансиях для новых работников, так и для специалистов в штате. Медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях сферы "Производство" с начала 2023 года выросла на 10,6 тыс. рублей (до 64,9 тыс.), прибавка год к году составила 11 тыс. рублей. Согласно данным сервиса hh.ru "Банк данных зарплат", около 40% компаний из производственной сферы планируют по итогам года 2023 года проиндексировать зарплаты сотрудников на 7% от текущего уровня.

При этом соискатели с начала 2023 года в целом по РФ повысили зарплатные ожидания на 10 тыс. рублей, а за год - более чем на 11 670 (до 80 тыс. рублей). "Аппетиты" соискателей в целом по рынку тоже выросли, но не так сильно (прирост на 10 тыс. - до 60 тыс. рублей).

Отмечается, что уровень конкуренции (hh.индекс) в сфере производства по итогам года находится на уровне три резюме на вакансию, что говорит о дефиците соискателей. Также не слишком позитивно складывается ситуация в разрезе профессий, востребованных в отрасли. Так, среди разнорабочих на одну вакансию могут откликнуться порядка 2 соискателей, среди токарей hh.индекс составляет 1,1, среди слесарей - 1,8, среди операторов станков - 2,3. При этом умеренный уровень конкуренции за рабочие места и здоровое соотношение между работодателями и соискателями - это 4,0-7,9 резюме на вакансию.