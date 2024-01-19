Таможни Дальнего Востока в 2023 году перечислили в федеральный бюджет более 1 трлн рублей

Службы выполнили плановое задание на 104%

ТАСС, 19 января. Таможни Дальнего Востока в 2023 году перечислили в бюджет России 1,06 трлн рублей, сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления ФТС России.

"1,06 трлн рублей таможенных и иных платежей, уплаченных участниками внешнеэкономической деятельности, перечислили в государственный бюджет таможенники Дальнего Востока. Плановое задание выполнено на 104%. Сверх плана в бюджет перечислено почти 43 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Сотрудники службы отмечают, что сумма перечисленных в федеральный бюджет средств возросла более, чем на треть. Это связано с реализацией курса логистических потоков на Восток, а также активизацией внешнеэкономической деятельности на Дальнем Востоке и ростом курса доллара.

"В 2023 году грузопоток по сравнению с прошлым годом увеличился на 6,9%, объем импорта увеличился на 10%, экспорт вырос на 3,5%", - приводит данные пресс-служба.

Кроме того, в 2023 году два центра электронного декларирования (ЦЭД) Дальневосточного региона оформили 597 тыс. деклараций - на 14% больше, чем годом ранее.