Все судоходные компании Японии отказались от трассы через Красное море

По данным газеты Nikkei, альтернативный маршрут через мыс Доброй Надежды с учетом затрат на топливо, страховку и т. д. повышает стоимость доставки одного 40-футового контейнера более чем в три раза - с $2 до $6,6 тыс.

ТОКИО, 19 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японские судоходные компании полностью прекратили транспортировку грузов через Красное море в связи с обострением там обстановки. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель отдела зарубежных перевозок морского департамента Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

"Решения о маршрутах принимают частные судоходные компании, - сказал он. - Однако мне известно, что они прекратили движение по Красному морю и выбрали для доставки грузов в Европу и обратно трассу вокруг мыса Доброй Надежды на крайнем юге Африки".

Увеличение времени на транспортировку при такой смене маршрута, отметил чиновник, зависит от характеристик судов. "Однако, - сказал представитель министерства. - в среднем, как я слышал, оно возросло примерно на неделю".

"Если говорить о японских грузах, - отметил чиновник, - то по состоянию на прошлый год через Аденский залив и Красное море больше всего двигалось специализированных судов для перевозки автомобилей. На втором месте были контейнеровозы, после них сухогрузы смешанного заполнения". Судоходные компании Японии, отметил чиновник, получали предупреждения об опасности такого маршрута, в частности, от соответствующих американских органов.

В результате обстрелов со стороны мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", как полагают специалисты, общий объем мировых морских перевозок сократится на 20%. Это может вызвать сбои в глобальных цепочках снабжения и приведет к общему росту цен из-за повышения расходов на транспортировку, отмечала экономическая газета Nikkei. По ее данным, отказ от трассы через Красное море и переход к маршруту через мыс Доброй Надежды с учетом затрат на топливо, страховку и т. д. повышает стоимость доставки одного 40-футового контейнера более чем в три раза - с $2 до $6,6 тыс.

Примерно 30% всех перевозок грузов в мире осуществляется в морских контейнерах. В стоимостном выражении это составляет $1 трлн в год. Около 10% всех контейнерных перевозок следовало ранее через Красное море и Суэцкий канал. Этот маршрут особенно важен для транспортировки грузов между Европой и странами Восточной Азии.