МИД КНР не известно о гарантиях транзита в Красном море для судов Китая

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Представитель ведомства Мао Нин призвала прекратить преследование гражданских судов в Красном море и обеспечить бесперебойность глобальных цепочек поставок

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что не располагает информацией об обещанном хуситами безопасном транзите в Красном море для судов Китая и РФ.

"Мне не известно об этой ситуации", - сказала Мао Нин на брифинге. Она отметила, что "воды Красного моря являются важными каналами международной торговли товарами и энергоресурсами".

Представитель МИД КНР призвала прекратить преследование гражданских судов в Красном море и обеспечить бесперебойность глобальных цепочек поставок.

Ранее член политбюро йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Мухаммед аль-Бахити заверил, что судам России и Китая в Красном море ничего не угрожает.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.