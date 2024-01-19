ГК "Титан" в 2023 году нарастила выпуск продукции до 780 тыс. тонн

За это время ввели в эксплуатацию новые производственные мощности и наладили выпуск важнейшей для обеспечения технологического суверенитета России химической продукции

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Группа компаний "Титан" в 2023 году увеличила производство продукции на 10% по сравнению с 2022 годом, до 780 тыс. тонн, говорится в сообщении компании.

"Производство продукции ГК "Титан" в 2023 году выросло более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом и составило 780 тыс. тонн. За это время были введены в эксплуатацию новые производственные мощности и налажен выпуск важнейшей для обеспечения технологического суверенитета России химической продукции", - сказано в сообщении.

Компания в 2023 году в Омске на площадке завода "Омский каучук" начала строительство промышленного производства полиизобутилена, которое позволит исключить зависимость страны от поставок этой продукции из-за рубежа, а также проекта ЭП-600 по производству и переработке олефинов, имеющих критическое значение для микроэлектронной, парфюмерно-косметической, фармацевтической, текстильной и автомобильной отраслей промышленности, отметили в "Титане". Кроме того, в Дзержинске "Титан" приступил к строительству завода силикагелей и силиказолей.

В 2024 году компания планирует запустить в работу центр микрофлюидных технологий в Москве, нацеленный на производство микрофлюидного оборудования для создания мало- и среднетоннажной химии.

"2023 год стал для компании весьма продуктивным - мы смогли существенно нарастить производство и приступили к реализации новых инвестиционных проектов. В 2024 году перед нами стоят еще более масштабные и амбициозные задачи: расширение производственных мощностей, реализация новых импортозамещающих проектов, дальнейшая модернизация действующего технологического оборудования. Мы продолжаем уделять пристальное внимание качеству выпускаемой продукции и новым рынкам сбыта", - сказала генеральный директор "ГК "Титан" Ольга Тарасенко, слова которой приводятся в сообщении.

Нефтехимический комплекс ГК "Титан" включает ПАО "Омский каучук", ООО "Псковский завод "Титан-Полимер" и ООО "Титан-СМ", специализирующееся на производстве смазочных материалов. В группу компаний входит также агропромышленный комплекс в Омской области, состоящий из комбикормового завода, свинокомплекса и мясокомбината.