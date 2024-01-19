Российский высокоскоростной поезд будет иметь восемь вагонов и четыре класса обслуживания

Состав также будет оборудован детской комнатой, кухней с баром и развлекательной мультимедийной системой

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Разрабатываемый высокоскоростной российский поезд будет иметь восемь вагонов и четыре класса обслуживания - первый класс, бизнес, комфорт и базовый. Об этом рассказал глава холдинга Олег Белозеров на пленарной дискуссии "Транспортная система будущего в интересах пассажира" в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

По словам Белозерова, реализовать первый этап проекта ВСМ планируется до 2030 года. Состав также будет оборудован детской комнатой, кухней с баром и развлекательной мультимедийной системой.

"Первый этап мы предполагаем, и Министерство транспорта активно сейчас работает, <…> будет реализован ориентировочно до 2030 года и в это же время будет построен для использования наш полностью российский высокоскоростной поезд. Причем уровнем он будет выше, нежели чем существующие высокоскоростные поезда. Скорость движения - до 400 км в час. В новом высокоскоростном составе будет восемь вагонов мы предполагаем, мы уже утвердили внешний вид. Предусматриваем четыре класса обслуживания - первый, бизнес, комфорт и базовый. Будут оборудованы игровая зона для детей, кухня с баром в вагоне-бистро и мультимедийный информационная развлекательная система", - рассказал глава РЖД.

Ранее сообщалось, что производство электропоезда будет импортонезависимым. Строительством высокоскоростного поезда для ВСМ занимается "Синара - транспортные машины" (СТМ) совместно с РЖД. К сборке состава планируется приступить в 2026 году. Глава РЖД Олег Белозеров заявлял, что холдинг продолжает строительство отечественного высокоскоростного поезда и ожидает его получить в 2027 году.

Всего на развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей в РФ в 2024 году предполагается выделение около 21,7 млрд рублей за счет внебюджетных средств.