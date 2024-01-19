Три субъекта СКФО лидируют по объему полученной господдержки в строительстве гостиниц

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, многие регионы проявляют интерес к продлению программы

АРХЫЗ, 19 января. /ТАСС/. Три субъекта Северо-Кавказского федерального округа - Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия - вошли в 10 регионов-лидеров в РФ по объемам полученной господдержки в строительстве модульных гостиниц, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по вопросам развития туристической отрасли в СКФО.

"Показатели прошлого года подтвердили повышенный спрос на механизмы нацпроекта на Кавказе. По строительству модульных гостиниц сразу три субъекта СКФО вошли в 10 регионов-лидеров по объему полученной господдержки: Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Северная Осетия. В 2023-2024 гг. на округ выделено 3,2 млрд руб., профинансировано создание 120 проектов на 2,4 тыс. номеров", - сказал Решетников.

Он подчеркнул, что многие регионы проявляют интерес к продлению программы. "Но, чтобы поднимать такой вопрос в правительстве, нужно выполнить заявленные показатели по действующим проектам. Прошу управленческие команды активно помогать бизнесу с их реализацией, в этом году мы должны ввести 14 тыс. номеров по всем проектам, и прошу взять на особый контроль", - добавил он.

В середине сентября 2023 года правительство РФ утвердило дополнительное выделение 10 млрд рублей на поддержку инвесторов, вкладывающихся в строительство модульных отелей. Субсидии будут предоставлены 58 регионам до конца 2024 года, что должно позволить реализовать инвестиционные проекты и создать новые места для комфортного отдыха туристов. Обеспечить выделение дополнительного финансирования на поддержку проектов по созданию модульных средств размещения туристов правительству поручил президент по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума, проходившего 14-17 июня 2023 года.