Maersk со ссылкой на разведданные подтвердила, что риск в Красном море остается высоким

Компания внесет изменения в маршруты Blue Nile Express, что не скажется на объеме грузоперевозок

СТОКГОЛЬМ, 19 января. /ТАСС/. Риск для судоходства в Красном море остается высоким. Это со ссылкой на разведданные подтвердила датская компания Maersk.

"Ситуация в Красном море, Аденском заливе и вокруг него остается нестабильной, вся имеющаяся на данный момент информация говорит, что угрозы безопасности продолжают находиться на весьма высоком уровне", - отметили в компании.

На фоне сложившейся ситуации Maersk вносит изменения в маршруты Blue Nile Express (BNX), ссылаясь на то, что "приоритетом является безопасность моряков, судов и грузов". Теперь BNX не будет проходить через Красное море. Движение будет осуществляться по маршруту Джабаль-Али - Салала - Хазира - Нава-Шева - Джабаль-Али. На объеме грузоперевозок это никак не скажется.

Как сообщила Maersk в пресс-релизе 5 января, в обозримом будущем компания собиралась направлять на юг вокруг мыса Доброй Надежды все свои суда, следующие транзитом через Красное море и Аденский залив "в свете недавнего инцидента с Maersk Hangzhou и продолжающихся событий в этом районе". В пресс-релизе было отмечено, что ситуация постоянно развивается и остается крайне нестабильной, все находящиеся в распоряжении разведывательные данные подтверждают, что риск безопасности продолжает оставаться на значительно повышенном уровне.

Ранее Maersk заявляла, что возобновит перевозки в Красном море после начала там операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в регионе, которая проводится международными силами. Но позже, после попадания ракеты в контейнеровоз Maersk Hangzhou 30 декабря, решила на неопределенный срок приостановить передвижение своих судов в Красном море.