Правкомиссия по иностранным инвестициям определит правила обмена замороженными активами

Такие сделки будут проводить с использованием денежных средств, находящихся на счетах типа "С"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций будет устанавливать правила проведения торгов и сделок в рамках механизма обмена замороженными активами. Это следует из опубликованного постановления правительства РФ.

Так, правкомиссия наделяется правом устанавливать условия проведения торгов и совершения сделок с иностранными ценными бумагами, которые принадлежат резидентам и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях, как лицу, действующему в интересах других лиц, влекущих за собой переход права собственности на такие ценные бумаги нерезидентам (в том числе из недружественных стран). Такие сделки будут проводиться с использованием денежных средств, находящихся на счетах типа "С".

Указ об обмене заблокированных активов

Президент России Владимир Путин 8 ноября подписал указ, согласно которому часть заблокированных в РФ средств иностранных инвесторов можно "обменять" на замороженные активы россиян.

Указ прописывает порядок продажи зарубежных ценных бумаг, которые принадлежат россиянам, иностранцам, в том числе из недружественных стран, за счет средств, которые фактически заблокированы у этих иностранцев на счетах типа "С" в России. При этом пока речь идет об "обмене" активов в объеме до 100 тыс. рублей на инвестора.

Как ранее отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов, у более 3,5 млн российских граждан заблокированы активы на сумму 1,5 трлн рублей.

Как поясняли ТАСС в Центробанке, сначала будут созданы условия для разблокировки средств в первую очередь розничных российских инвесторов. Их замороженные активы - это, как правило, вложения в ценные бумаги. Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа "С". Участие в этом процессе будет добровольным. На первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 млрд рублей, которые принадлежат розничным инвесторам.