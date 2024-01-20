В Кисловодске в 2023 году собираемость курортного сбора выросла на 10%

Средства были направлены на реализацию 10 проектов

ПЯТИГОРСК, 20 января. /ТАСС/. Рекордные 254 млн рублей курортного сбора собрали в Кисловодске в 2023 году, сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

"Эксперимент по развитию курортной инфраструктуры действует на Ставрополье уже пять лет. За все время участия в программе по курортному сбору Кисловодск установил новый рекорд. За 12 месяцев 2023 года сумма курортного сбора составила 254 миллиона рублей, что на 23 миллиона превысило плановые показатели. По отношению к 2022 году за аналогичный период рост уплаты составил 10%", - сказал Моисеев.

По его словам, средства были направлены на реализацию 10 проектов. В их числе благоустройство сквера в районе Колоннады, сквера на улице Ленина, сквера на улице Горького, обустройство общественного пространства малыми архитектурными формами, проектирование пешеходных зон. Часть средств позволила приступить ко второму этапу благоустройства улицы Парковый пешеход и сквера между проспектом Ленина и улицей Вокзальной.

"С каждым годом спрос на пребывание в Кисловодске стремительно растет. Рекордную собираемость курортного сбора наш город показал благодаря активной работе по привлечению туристов, развитию иных видов туризма и туристической инфраструктуры", - рассказал глава Кисловодска.