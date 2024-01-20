Столичное предприятие начало производство мини-диктофонов

Они четыре раза попадали в Книгу рекордов Гиннесса как одни из самых маленьких устройств в мире

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московское предприятие по выпуску мелкой электротехники запустило в серийное производство мини-диктофоны весом семь граммов и в ближайшие полтора года намерено выпустить около 3 тыс. таких изделий. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В конце 2023 года компания "Телесис.ру" возобновила производство двух модификаций мини-диктофонов весом семь граммов с памятью на 75 и 150 часов. Предприятие планирует за ближайшие 1,5 года выпустить около 3 тыс. таких изделий. Компания также активно работает над производством диктофонов-бейджей и часов. По итогам 2023-го там выпустили более 4 тыс. электронных приборов, что на 21% больше, чем за 2022-й", - приводятся в сообщении слова замруководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Дарьи Степановой.

Отмечается, что диктофоны от производителя четыре раза попадали в Книгу рекордов Гиннесса как одни из самых маленьких устройств в мире. Предприятие занимается разработкой и производством электроники с 1991 года и сегодня выпускает свыше 30 различных моделей диктофонов. Всего в Москве работают более 130 производителей электрического оборудования, которые предлагают широкий ассортимент высокотехнологичной и инновационной продукции.