Строительство 4-го блока АЭС "Эд-Дабаа" в Египте начнется 23 января

Вице-президент по капитальному строительству компании Николай Виханский назвал это уникальным проектом, на котором сооружаются практически одновременно четыре блока с шагом в шесть месяцев

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Строительство 4-го энергоблока возводимой Росатомом в Египте АЭС "Эд-Дабаа" начнется 23 января. Об этом ТАСС сообщил вице-президент по капитальному строительству АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион Росатома) Николай Виханский.

"Это [строительство АЭС "Эд-Дабаа"] - уникальный проект, на котором сооружаются практически одновременно четыре блока с шагом в шесть месяцев. Мы в прошлом году сделали два первых бетона - на блок №2 и на блок №3, и были полностью готовы к проведению первого бетона на 4-м блоке, который официально состоится 23 января этого года", - сказал Виханский.

Как подчеркнул вице-президент АСЭ, строительство такого масштаба с шагом в полгода - это рекордный показатель. Первый бетон в основание блока №1 АЭС "Эд-Дабаа" был залит в июле 2022 года, блока №2 - в ноябре того же года, блока №3 - в мае 2023 года. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в церемонии заливки первого бетона в основание четвертого энергоблока на АЭС "Эд-Дабаа" в Египте готовится принять участие Владимир Путин.

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.