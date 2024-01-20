"Атомстройэкспорт" сообщил, что больше половины строителей АЭС "Эд-Дабаа" - египтяне

Вице-президент компании Николай Виханский отметил, что местный строительный персонал обучают необходимым профессиям

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Больше половины участвующих в строительстве египетской АЭС "Эд-Дабаа" специалистов - граждане Египта. Об этом ТАСС сообщил вице-президент по капитальному строительству АО "Атомстройэкспорт" (АСЭ, инжиниринговый дивизион Росатома) Николай Виханский.

"Я думаю, сейчас больше 50% строителей на этой площадке [АЭС "Эд-Дабаа"] - египетские специалисты. В основном это рабочий персонал", - сказал Виханский.

По его словам, практически по любому зарубежному контракту у Росатома есть обязательства по локализации в стране реализации. "Мы максимально интегрируемся с местными локальными производителями и строителями. Понятно, что персонал из России ввести в объеме, необходимом для строительства, просто не является экономически целесообразным, поэтому привлечение местных строителей является просто необходимостью. Мы обучаем местный строительный персонал тем профессиям, которые нам необходимы, например [готовим] сварщиков, монтажников. Мы видим, что на рынке Египта достаточно людей, которых можно базово брать в обучение и привлекать на нашей площадке", - рассказал вице-президент АСЭ.

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.