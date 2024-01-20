МИД Белоруссии заявил, что Движение неприсоединения считает неприемлемой политику санкций

Это побудило членов организации пересмотреть системы выстраивания торгово-экономических отношений, расчетов, и обеспечения логистики, рассказал министр Сергей Алейник

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Государства - участники Движения неприсоединения (ДН) крайне негативно воспринимают односторонние принудительные санкции со стороны Запада, что побуждает их пересматривать систему торгово-экономических отношений. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, подводя итоги участия белорусской делегации в саммите ДН в Уганде.

"Выражены крайняя озабоченность и крайнее неприятие односторонних принудительных мер и санкций, которые сегодня стали инструментом геополитики со стороны стран коллективного Запада. Коллеги сказали о том, что они сделали выводы из тех незаконных санкционных решений, которые принимались странами коллективного Запада в отношении Беларуси, других стран", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Алейника, санкционная политика Запада "побудила их (страны ДН - прим. ТАСС) пересмотреть систему выстраивания торгово-экономических отношений, систему расчетов, систему обеспечения логистики для нормального функционирования торговых отношений между странами".

Глава МИД сказал, что в итоговых документах саммита выражено совершенно четкое единство всех стран - членов ДН решать конфликты исключительно мирными, политико-дипломатическими способами. "Множественность конфликтов, которые мы наблюдаем в мире, побуждает страны уделять особое внимание вопросам обеспечения своей безопасности и, естественно, мы обсуждали и в двустороннем порядке, и в многостороннем формате эти вопросы и договорились также развивать сотрудничество в этой сфере", - отметил Алейник.

Он сообщил, что партнеры по ДН интересовались мнением Минска в отношении украинского конфликта. "Конечно, мы подтвердили нашу позицию о безальтернативности мирного урегулирования этого конфликта. Он может быть урегулирован только политико-дипломатическими способами, и мы продолжаем придерживаться этой линии на мирное урегулирование конфликтов будь то на Украине, будь то на Ближнем Востоке", - заявил глава МИД Белоруссии.