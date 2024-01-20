Кабмин внес в ГД законопроект о денонсации соглашения с Британией о рыболовстве

В пояснительной записке указано, что документ имеет "преимущественно одностороннюю направленность"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, подписанное в советское время. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Денонсировать Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, подписанное в городе Москве 25 мая 1956 года", - говорится в документе.

Как указывается в пояснительной записке, соглашение имеет "преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют".

Отмечается также, что, учитывая решении Великобритании 15 марта 2022 года прекратить режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении РФ, денонсация документа "не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для Российской Федерации".

Соглашение было заключено в 1956 году между СССР и Великобританией. Правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Кораблям также позволялось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах. Так как Россия является правопреемником СССР, договор продолжил действовать и после распада Союза.