Bloomberg: ДР Конго обсуждает с Китаем инвестиции в размере $7 млрд

Посол КНР в Киншасе Чжу Цзин отметил, что китайские инвестиции привели к созданию рабочих мест

НАЙРОБИ, 20 января. /ТАСС/. Демократическая Республика Конго (ДРК) обсуждает с Китаем возможность финансирования в размере $7 млрд в рамках пересмотренного соглашения о предоставлении полезных ископаемых в обмен на инфраструктуру. Об этом, как сообщило агентство Bloomberg, заявил в своей инаугурационной речи президент ДРК Феликс Чисекеди.

Речь идет о пересмотре действующего контракта между странами на сумму $6,2 млрд, заключенного в 2008 году, который, по словам конголезского лидера, не принес ожидаемого дохода его стране. По условиям первоначальной сделки около $3 млрд из доходов от медно-кобальтового рудника Sicomines должно было быть направлено на инфраструктурные проекты в ДРК. Однако, по данным правительства республики, на разработку рудника было выделено менее трети обещанной суммы. Чисекеди заявил, что новое соглашение предполагает финансирование в размере $7 млрд.

"Китайцы заработали много денег и получили большую прибыль от этого контракта. Теперь нам нужно просто изменить баланс таким образом, чтобы это стало взаимовыгодным. Сегодня Демократическая Республика Конго не получила от этого никакой выгоды. Я бы сказал, что для нашего населения нет ничего ощутимого, никакого положительного воздействия", - сказал ранее Чисекеди в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

При этом посол КНР в Киншасе Чжу Цзин заявил агентству, что китайские инвестиции привели к созданию рабочих мест, а товарооборот ДРК с Китаем за первые 11 месяцев 2022 года составил почти $11 млрд. "Китайские инвесторы, несмотря на очень сложный деловой климат в ДРК, создали более 100 тыс. рабочих мест в стране и помогли многим конголезским семьям выбраться из бедности. Если и существует проблема с распределением прибыли, то это скорее внутренние конголезские проблемы", - сказал он.

Чисекеди в субботу принес присягу в качестве президента на второй пятилетний срок в присутствии десятков тысяч избирателей и глав ЮАР, Зимбабве, Замбии, Малави, Анголы и Ботсваны. Избирком ДРК опубликовал 31 декабря предварительные итоги выборов и объявил о победе на них Чисекеди с результатом в 73,34% голосов, несмотря на акции протеста и требование оппозиции аннулировать результаты голосования.