Вучич заявил, что ВВП Сербии может достигнуть €100 млрд за три года

Президент республики также отметил, что средняя заработная плата по стране к декабрю 2027 года может вырасти до €1,8 тыс.

БЕЛГРАД, 20 января. /ТАСС/. Валовый внутренний продукт (ВВП) Сербии при благоприятных условиях может достигнуть €100 млрд к 2027 году. Об этом заявил президент республики Александар Вучич в ходе презентации плана развития страны "Сербия 2027 - скачок в будущее".

"В 2012 году ВВП республики составлял порядка €33 млрд, - указал Вучич. - По итогам предстоящего периода, в 2027 году, если мы добьемся успеха и осуществим все, что задумали, то в соответствии с оценками МВФ, наш ВВП составит €92,7 млрд. Мы надеемся на несколько более благоприятные геополитические условия и при больших инвестициях мы могли бы достигнуть и €100 млрд".

Глава государства также подчеркнул, что средняя заработная плата по стране будет составлять €1 тыс. уже в 2025 году, отметив, что сейчас этот показатель находится на уровне €836. Вучич добавил, что к декабрю 2027 года он рассчитывает достигнуть средней заработной платы по стране в €1,8 тыс.

Президент Сербии заявил о том, что страна в предстоящий период с дополнительными усилиями продолжит свой европейский путь, сохраняя при этом отношения со своими традиционными партнерами, а также оберегая свободу и независимость.

Министр информации и телекоммуникации республики Михайло Йованович отмечал в начале января, что объем экспорта товаров и услуг в секторе информационно-коммуникационных технологий в Сербии по итогам 2023 года установит новый рекорд и превысит €3,5 млрд.