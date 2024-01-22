Генпрокуратура поддержала позицию Титова по замене штрафов бизнесменам на предупреждение

В ведомстве сообщили, что проинформировали правительство о необходимости упорядочения правил назначения наказания субъектам предпринимательства за административные правонарушения

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура поддержала позицию уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова о необходимости устранить возможность отказа в замене штрафа на предупреждение при первичном административном правонарушении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Установлено, что действующая редакция статьи 4.1.1 КоАП РФ ставит в неравное положение хозяйствующих субъектов при назначении им наказания за совершение одного и того же нарушения законодательства о рекламе в зависимости от способа его выявления, что не отвечает принципу равенства всех перед законом, закрепленному в статье 19 Конституции Российской Федерации и статье 1.4 КоАП РФ. О необходимости упорядочения правил назначения наказания субъектам предпринимательства за административные правонарушения проинформировано правительство Российской Федерации", - говорится в ответе Титову за подписью первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина.

Ранее Титов обращался в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить на соответствие законодательству позицию Федеральной антимонопольной службы в отношении порядка замены административного штрафа на предупреждение.

Согласно КоАП РФ, за впервые совершенное административное правонарушение штраф подлежит замене на предупреждение. Однако в нынешней формулировке говорится о правонарушении, "выявленном в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля". Территориальные управления ФАС отказывают предпринимателям в замене штрафа на предупреждение, если дело возбуждалось не в порядке, определенном федеральным законом о государственном контроле, а на основании решения о нарушении законодательства о рекламе.

"Назначение предупреждения при первичном нарушении, не причинившем ущерб, - это общая тенденция по смягчению административного бремени, - отметил Титов. - Будем надеяться, что пробел в законодательстве, оставлявший возможность нарушать эту тенденцию, будет достаточно быстро ликвидирован".