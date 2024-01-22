В Забайкалье начали проверку приостановления региональных перелетов

По данным СМИ, авиакомпанию "Аэросервис" не устраивает размер компенсации по субсидируемому тарифу, который позволяет жителям края покупать билеты по доступной цене

ТАСС, 22 января. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по приостановлению региональных перелетов авиакомпанией "Аэросервис", сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

"Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка по сведениям, размещенным в средствах массовой информации, о приостановлении региональных перелетов по Забайкальскому краю", - говорится в сообщении. По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

В местных СМИ сообщается, что авиакомпания "Аэросервис" приостановила региональные перелеты по Забайкалью из-за несогласия с установленными тарифами. По информации регионального Минстроя, внутрирегиональные авиаперевозки выполняются по специальному тарифу, который позволяет жителям края покупать билеты по доступной цене, при этом часть стоимости перелета компенсируется государством. Сумма субсидии авиакомпанию не устраивает. Власти занимаются урегулированием ситуации.

Ранее авиакомпания "Аэросервис" уже объявляла о том, что с 20 июня 2023 года приостанавливает полеты по социально значимым маршрутам в Забайкальском крае в связи с отсутствием финансирования. Речь шла о полетах из Читы в Краснокаменск, Мензу, Кыру, Газимурский Завод, Тунгокочен, Усть-Каренгу и Юмурчен.