Посол в Зимбабве: поставки зерна говорят об ответственном отношении РФ к связям с Африкой

В феврале ожидается разгрузка 23 тыс. тонн удобрений, безвозмездно переданных группой компаний "Уралхим - Уралкалий", заявил Николай Красильников

ХАРАРЕ, 22 января. /Корр. ТАСС Павел Мыльцев/. Поставки зерна и удобрений из России свидетельствуют об ответственном отношении Москвы к развитию отношений с Африкой. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС посол РФ в Зимбабве Николай Красильников.

"Доставка морем в соседний Мозамбик и начавшаяся разгрузка 25 тыс. тонн нашей пшеницы для последующей перевозки в Зимбабве осуществлены в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина, обнародованным на втором саммите Россия - Африка, - сказал дипломат. - В феврале ожидается разгрузка 23 тыс. тонн удобрений, безвозмездно переданных Зимбабве группой компаний "Уралхим - Уралкалий" для реализации инициативы Владимира Путина об оказании помощи странам Африки, выдвинутой в 2022 году. Такое содействие в обеспечении продовольственной безопасности подчеркивает ответственное отношение российской стороны, включая бизнес, к развитию связей с Африкой".

"Несколько лет назад, в допандемийный период, руководство "Уралхима" высказывало заинтересованность в налаживании производства удобрений в Зимбабве, - отметил посол. - Это соответствует планам Хараре по созданию в стране логистического хаба для всего региона Юга Африки, откуда можно было бы снабжать соседей продовольствием, удобрениями, другими жизненно важными товарами".