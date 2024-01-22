Посол в Зимбабве: использование наработок российского ТЭК - один из приоритетов для Хараре

Николай Красильников отметил, что хорошие перспективы намечаются в использовании атомной энергии в мирных целях на основании заключенного межправительственного соглашения

ХАРАРЕ, 22 января. /Корр. ТАСС Павел Мыльцев/. Использование наработок российского топливно-энергетического комплекса - один из приоритетов для Зимбабве в двустороннем сотрудничестве Москвы и Хараре. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в республике Николай Красильников.

"Один из приоритетов для Зимбабве в нашем двустороннем сотрудничестве - использование возможностей и наработок российского топливно-энергетического комплекса для решения коренных проблем страны, в том числе гарантированного снабжения населения доступным по цене топливом, - отметил посол. - Зимбабвийцы, не имеющие выхода к океанскому побережью, вынуждены нести большие расходы по транспортировке товаров, что повышает производственные издержки. Решение проблем в данной сфере - ключ к расшивке многих узких мест экономики Зимбабве".

"Соответствующие вопросы рассматриваются в рамках межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, которую возглавляют министр природных ресурсов и экологии РФ Алексей Козлов и министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава", - указал Красильников.

По его словам, хорошие перспективы намечаются в использовании атомной энергии в мирных целях на основании заключенного прошлым летом межправительственного соглашения. "На практике начали с обсуждения возможностей неэнергетического применения изотопов в медицине и сельском хозяйстве. Вместе с тем зимбабвийские студенты уже обучаются в наших вузах по стипендиям госкорпорации "Росатом", готовясь стать профильными специалистами, в том числе в области строительства и эксплуатации АЭС", - отметил дипломат.