Эксперт заявил о росте нагрузки на африканские порты на фоне эскалации в Красном море

Представитель Комиссии Индийского океана Радж Мохабир отметил, что угроза блокирования портов отсутствует

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Ограничение торгового судоходства в Красном море из-за нападений йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов) привело к увеличению нагрузки на африканские порты. Об этом сообщила французская радиостанция RFI со ссылкой на представителя Комиссии Индийского океана Раджа Мохабира.

"Мы знаем, что есть некоторые трудности в порту [южноафриканского] Дурбана, - приводит его слова радиостанция. - Это изменение маршрутов судов, конечно, окажет большое влияние на регион". Мохабир добавил, что угроза блокирования портов отсутствует, однако ситуация может ухудшиться, если конфликт в Красном море будет продолжаться.

Помимо этого, по данным радиостанции, в портах Маврикия, Канарских островов и Южной Африки на фоне вооруженной эскалации на Ближнем Востоке в последнее время увеличился спрос на бункерное топливо для заправки судов. В связи с этим его цена в гавани Кейптауна выросла на 15% - почти до $800 за тонну.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября прошлого года представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море. На фоне обострения ситуации многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР.