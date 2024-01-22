В Мариуполе запустят еще несколько цехов меткомбината имени Ильича в 2024 году

В планах создать более 25 тыс. рабочих мест

ДОНЕЦК, 22 января. /ТАСС/. Еще несколько цехов металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе планируют запустить в 2024 году, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Что касается завода имени Ильича, в этом году планируется, скажем так, запуск нескольких цехов. Полностью завод, как бы нам ни хотелось в этом году запустить, наверное, физически будет невозможно", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что власти рассматривают в перспективе полный запуск производства на меткомбинате. По словам главы региона, это позволит обеспечить население более чем 25 тыс. рабочих мест, а также поддержит экономику большими налоговыми отчислениями.

Глава республики добавил, что значительную поддержку в восстановлении промышленных гигантов республики оказывает Министерство промышленности и торговли России.

В декабре 2023 года первый заместитель директора Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Роман Солонарь рассказал ТАСС, что два цеха возобновили производство, еще один готов к работе. Солонарь уточнил, что производство возобновилось в цехе переработки шлака и отделении по производству товаров народного потребления. Копровый цех, как уточнил спикер, готов к запуску производства.