Администраторы сообществ во "ВКонтакте" смогут увидеть причину удаления спорного контента

Социальная сеть с февраля обновит подход к модерации контента

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" с февраля 2024 года обновит подход к модерации контента для сообществ. Администраторы сообществ смогут увидеть причину удаления спорного контента, говорится в сообщении соцсети.

"В феврале "ВКонтакте" обновит подход к модерации контента для сообществ: будет представлена гибкая система страйков. Администраторы смогут видеть причину удаления спорного контента и получат возможность принять необходимые меры для того, чтобы избежать ограничений в будущем", - сказано в сообщении.

Система страйков, как поясняется в сообщении, это предупреждения и ограничения разного уровня, от таких как лимиты на публикацию до блокировки на разный срок. В сообщении уточняется, что подход станет проще и понятнее для авторов и поможет избежать применения жестких мер, таких как полная блокировка, к сообществам, разово получающим предупреждение, в то же время он не отменяет мгновенных блокировок за серьезные нарушения и публикацию опасного контента. "Подобные механики используются крупнейшими социальными платформами и являются передовой практикой в мире. Мы хотим дать возможность авторам и администраторам получить больше понимания как работает модерация "ВКонтакте", чтобы эффективно развивать сообщества на платформе и повышать качество контента", - говорится в сообщении.

Система будет состоять из шести уровней и предполагать гибкий список мер в зависимости от количества страйков. Так, за первые нарушения ограничения будут накладываться на несколько часов, за последующие срок и количество ограничений будут возрастать, а на некоторых уровнях с большим количеством страйков может последовать блокировка сообщества на определенный срок. В свою очередь в панели управления сообществом появится специальный раздел, где можно будет увидеть полученные сообществом страйки, которые будут обнуляться по прошествии года с момента получения. "Потенциально некорректно назначенный страйк можно будет обжаловать и снять при положительном рассмотрении обращения в поддержку", - отмечается в сообщении.