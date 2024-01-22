Количество реструктризаций кредитов физлиц в Сбере в 2023 году снизилось на 36%

Банк реструктурировал 138 тыс. кредитов физических лиц на сумму 60 млрд рублей, сообщил первый заместитель председателя правления кредитной организации Александр Ведяхин

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сбербанк в 2023 году реструктурировал 138 тыс. кредитов физических лиц на сумму 60 млрд рублей. Это на 36% меньше по количеству реструктурированных кредитов и на 34% меньше по их сумме, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

По его словам, основная часть операций происходит в "Сбербанк онлайн": 87% заявок на программы реструктуризации поступает оттуда, почти 76% - там же подписываются. Около 30% онлайн-реструктуризаций банк проводит за семь минут.

"В 2023 году мы реструктурировали 138 тыс. кредитов на 60 млрд рублей - это без учета госпрограммы кредитных каникул для военнослужащих. По сравнению с 2022 годом это на 36% меньше по количеству реструктурированных кредитов и на 34% меньше по их сумме", - сообщил Ведяхин.

В банке отметили, что в целом россияне повысили финансовую дисциплину и стали реже обращаться за реструктуризацией кредитов. При этом средний чек реструктуризаций в 2023 году незначительно вырос (+3%) и составил 435 тыс. рублей (в 2022 году 421 тыс. рублей). По данным банка, чаще всего россияне обращались за реструктуризацией потребительских кредитов - в 2023 году их доля в общем количестве реструктуризаций составила 85%. На втором месте кредитные карты с долей 8%, на третьем - ипотека с долей 7%.